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У Німеччині почалася вакцинація від коронавірусу

Субота, 26 грудня 2020, 21:31

У землі Саксонія-Ангальт в суботу, 26 грудня, зробили щеплення від коронавірусу мешканцям та персоналу будинку для літніх людей. Першою отримала вакцину 101-річна німкеня.

Джерело: DW

Деталі: Першою з вакцинованих у Німеччині стала 101-річна Едіт Квойцалла. Загалом цього дня щепилися від коронавірусу близько 40 мешканців закладу, а також 10 доглядальників.

Офіційно початок кампанії з вакцинації населення Німеччини від коронавірусу був запланований на 27 грудня. Утім, оператор цього розташованого на сході Німеччини будинку для літніх людей Тобіас Крюґер вирішив не гаяти часу.

Пряма мова: "Кожен день очікування – це вже забагато".

Едіт Квойцалла отримує вакцину від коронавірусу
Едіт Квойцалла отримує вакцину від коронавірусу

Нагадаємо: Угорщина випередила своїх побратимів по ЄС, почавши першою вакцинацію проти COVID-19.

Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус


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