В Германии началась вакцинация от коронавируса

В земле Саксония-Анхальт в субботу, 26 декабря, сделали прививку от коронавируса жителям и персоналу дома престарелых. Первой получила вакцину 101-летняя немка.

Источник: DW

Детали: Первой из вакцинированных в Германии стала 101-летняя Эдит Квойцалла. Всего в этот день привились от коронавируса около 40 клиентов заведения, а также 10 работников.

Официально начало кампании по вакцинации населения Германии от коронавируса было запланировано на 27 декабря. Несмотря на это, оператор этого расположенного на востоке Германии дома престарелых Тобиас Крюгер решил не терять времени.

Прямая речь: "Каждый день ожидания - это уже много".

Эдит Квойцалла получает вакцину от коронавируса

Напомним: Венгрия опередила своих собратьев по ЕС, начав первой вакцинацию против COVID-19.