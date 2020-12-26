У РФ відреагували на санкції Спортивного арбітражного суду

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заборона російським офіційним особам відвідувати міжнародні спортивні змагання є неприйнятною.

Джерело: ТАСС з посиланням на російський канал Матч ТВ

Деталі: 17 грудня Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та затвердив список дворічних санкцій відносно російського спорту.

CAS скоротив термін відсторонення Росії від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу з чотирьох років до двох. Відсторонення триватиме до 16 грудня 2022 року, але на цей час на Росію накладено цілу низку серйозних обмежень.

26 грудня Лавров прокоментував вказане рішення CAS щодо Росії. Один з пунктів рішення суду глава МЗС РФ назвав "неприйнятним" та "незрозумілим".

Пряма мова: "Незрозуміле і, я вважаю, неприйнятне положення, що стосується заборони керівникам держави (Росії - УП) відвідувати спортивні змагання".

Нагадаємо: Суд ухвалив рішення застосувати санкції до РФ строком на два роки, при цьому WADA відпочатку вимагало обмежень на чотири роки.

Російські спортсмени до кінця 2022 року на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу будуть виступати без прапора і гімну РФ.

Рішення також позбавило Росію права претендувати на проведення чемпіонатів світу і проводити їх.

Крім того, російським чиновникам, включаючи президента Володимира Путіна і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, членам Держдуми, представникам Адміністрації президента і різних федеральних міністерств і агентств, заборонено займати керівні посади в будь-яких міжнародних спортивних федераціях.

Вони не можуть бути присутніми на змаганнях, серед яких Олімпійські і Паралімпійські ігри, а також чемпіонати світу. (Санкції не будуть діяти на тих чиновників, які є членами Міжнародного олімпійського або Паралімпійського комітету, а також тих, хто запрошений головою приймаючої змагання країни).