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Суд вирішив заборонити росіянам виступати на Олімпіадах всього на 2 роки

Четвер, 17 грудня 2020, 16:58

Спортивний арбітражний суд скоротив росіянам термін відсторонення від великих змагань з 4 до 2 років.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на рішення Спортивного арбітражного суду

Деталі: Російським спортсменам на два роки заборонили виступати на чемпіонатах світу, Олімпіадах і Паралімпіадах під національним прапором.

Вони зможуть виступати лише як нейтральні спортсмени.

Передісторія:

  • У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменіву порушенні антидопінгових правил.
  • 25 листопада Комітет із відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
  • 9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство схвалило рекомендацію свого Комітету з дотримання законодавства про заборону Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях на чотири роки.
  • Рекомендація Комітету з розгляду питання про заборону Росії ґрунтувалася на висновку про те, що Москва сфальсифікувала дані про допінг із лабораторії Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), яка була передана слідчим WADA.

Теми: РосіяспортОлімпіада


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