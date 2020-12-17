Суд вирішив заборонити росіянам виступати на Олімпіадах всього на 2 роки
Четвер, 17 грудня 2020, 16:58
Спортивний арбітражний суд скоротив росіянам термін відсторонення від великих змагань з 4 до 2 років.
Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на рішення Спортивного арбітражного суду
Деталі: Російським спортсменам на два роки заборонили виступати на чемпіонатах світу, Олімпіадах і Паралімпіадах під національним прапором.
Вони зможуть виступати лише як нейтральні спортсмени.
Передісторія:
- У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменіву порушенні антидопінгових правил.
- 25 листопада Комітет із відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
- 9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство схвалило рекомендацію свого Комітету з дотримання законодавства про заборону Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях на чотири роки.
- Рекомендація Комітету з розгляду питання про заборону Росії ґрунтувалася на висновку про те, що Москва сфальсифікувала дані про допінг із лабораторії Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), яка була передана слідчим WADA.