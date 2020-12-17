Суд вирішив заборонити росіянам виступати на Олімпіадах всього на 2 роки

Спортивний арбітражний суд скоротив росіянам термін відсторонення від великих змагань з 4 до 2 років.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на рішення Спортивного арбітражного суду

Деталі: Російським спортсменам на два роки заборонили виступати на чемпіонатах світу, Олімпіадах і Паралімпіадах під національним прапором.

Вони зможуть виступати лише як нейтральні спортсмени.

Передісторія: