В РФ отреагировали на санкции Спортивного арбитражного суда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрет российским официальным лицам посещать международные спортивные состязания является неприемлемым.

Источник: ТАСС со ссылкой на российский канал Матч ТВ

Детали: 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список двухлетних санкций в отношении российского спорта.

CAS сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионах мира с четырех лет до двух. Отстранение продлится до 16 декабря 2022 года, но на это время на Россию наложен целый ряд серьезных ограничений.

26 декабря Лавров прокомментировал указанное решение CAS относительно России. Один из пунктов решения суда глава МИД РФ назвал "неприемлемым" и "непонятным".

Прямая речь: "Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания".

Напомним: Суд принял решение применить санкции к РФ сроком на два года, при этом WADA изначально требовало ограничений на четыре года.

Российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна РФ.

Решение также лишило Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Кроме того, российским чиновникам, включая президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, членов Госдумы, представителей Администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях.

Они не могут присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. (Санкции не будут действовать на тех чиновников, которые являются членами Международного олимпийского или Паралимпийского комитета, а также тех, кто приглашен главой принимающей соревнования страны).