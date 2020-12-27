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Трамп назвав Байдена "фейковим президентом"

Неділя, 27 грудня 2020, 00:28
Трамп назвав Байдена фейковим президентом

За 25 днів до інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав його "фейковим президентом", а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова Трампа: "Молодий військовий, служив в Афганістані, сказав мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші та кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші, з мільйонами й мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожі з виборами в країні третього світу. Фейковий президент!".

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Деталі: Адміністрація Twitter вже традиційно додала під твітом Трампа посилання, за яким можна дізнатися про безпечність процедури голосування поштою.

Що передувало: Соцмережа Facebook (та Instagram) як і Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації 20 січня, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа. 

Інші урядові акаунти, такі як @VP, @FLOTUS, @whitehouse, також будуть передані адміністрації Байдена.

14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Теми: ТрампСШАБайден
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