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Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Воскресенье, 27 декабря 2020, 01:28

За 25 дней до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, действующий глава Белого дома Дональд Трамп назвал его "фейковым президентом", а выборы в США – хуже, чем в Афганистане.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь Трампа: "Молодой военный, служил в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане гораздо безопаснее и лучше, чем выборы 2020 году в США. Наши, с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней, были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!".

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Детали: Администрация Twitter уже традиционно добавила под твитом Трампа ссылку, по которой можно узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Что предшествовало: Соцсеть Facebook (и Instagram) как и Twitter намерена передать официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день инаугурации 20 января, независимо от мнения действующего президента Дональда Трампа.

Другие правительственные аккаунты, такие как @VP, @FLOTUS, @whitehouse, также будут переданы администрации Байдена.

15 декабря Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.

Темы: ТрампСШАБайден


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