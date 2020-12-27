Окупанти вели вогонь в Донецькій області. Без втрат – ООС

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій неподалік населеного пункту Березове в Донецькій області.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.