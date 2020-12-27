Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупанти вели вогонь в Донецькій області. Без втрат – ООС

Неділя, 27 грудня 2020, 07:28

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій неподалік населеного пункту Березове в Донецькій області.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Теми: ООСРосіяокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли

Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

фотоУ Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії

фотоРосійській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

документиПутін створює у Білорусі проросійську партію проти Лукашенка – The Insider

Усі новини...
ООС
Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного – ООС
Збройні формування РФ обстріляли село на Донбасі
Двоє військових отримали поранення – ООС
Останні новини
08:26
Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: окупанти тренувалися екстрено починати війну, Путін створює в Білорусі партію
07:28
Окупанти вели вогонь в Донецькій області. Без втрат – ООС
06:08
В ЄС починають масову вакцинацію від коронавіруса
05:12
COVID-19: за добу знов діагностували понад 450 тисяч нових заражень
03:47
Перший випадок мутованого коронавірусу виявили в Канаді
02:43
SpaceX починає передстартові випробування 9-го прототипу Starship – корабля для польотів на Марс
01:28
Трамп назвав Байдена "фейковим президентом"
00:42
Україна залишається у лідерах з швидкості поширення COVID-19
00:15
Ціна криптовалюти Bitcoin оновила історичний максимум
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!