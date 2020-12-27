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Оккупанты вели огонь в Донецкой области. Без потерь – ООС

Воскресенье, 27 декабря 2020, 07:28

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Березово в Донецкой области.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березово, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: ООСРосcияоккупация


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