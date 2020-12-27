Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли

Протягом суботи, 26 грудня, в Україні виявили ще 6113 випадків Covid-19, при цьому хвороба забрала життя 72 заражених.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано 1 674 особи. При цьому одужань – 6 621. Здійснено тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435)

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало – 658 538, летальних випадків – 17 774.

Дослівно: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях".

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 25 грудня в Україні було виявлено 7 709 нових випадків COVID-19, 121 людина померла і 5 145 одужало.

