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COVID-19: в Україні менше нових випадків і смертей, але більше госпіталізацій

Субота, 26 грудня 2020, 08:22

За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксували 7 709 нових випадків COVID-19, 121 людина померла і 5 145 одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Незважаючи на зменшення кількості нових випадків і смертей, кількість госпіталізованих за добу навіть збільшилася, порівняно з попередніми днями – 2888 осіб.

25 грудня здійснено 31 482 тестування, зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях. Кількість нових хворих у Києві не вказується.

Що передувало24 грудня в Україні було зафіксовано 11 035 нових випадків COVID-19, 186 летальних випадків і 15 337 одужань, госпіталізовано 2 739 осіб.

23 грудня в Україні діагностували 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали 15 775 осіб,у лікарні потрапив 2 721 хворий, померли 223 пацієнти.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Теми: коронавірус


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