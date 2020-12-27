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Коронавирус: 6113 новых заражений, 72 человека умерли

Воскресенье, 27 декабря 2020, 08:26

В течение субботы, 26 декабря, в Украине обнаружили еще 6113 случаев Covid-19, при этом болезнь унесла жизни 72 зараженных.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.

За минувшие сутки госпитализированы 1674 человека. При этом выздоровлений - 6 621. Осуществлено​​тестирований за сутки - 24 978 (в том числе методом ПЦР - 19543, методом ИФА - 5435)

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 025 989 человек, вылечились - 658 538, летальных случаев - 17774.

Дословно: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях".

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 25 декабря в Украине было зафиксировано 7 709 новых случаев COVID-19, 121 человек умер и 5 145 выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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