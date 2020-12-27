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Шахраї продають фальшиву вакцину від коронавірусу – Європол

Неділя, 27 грудня 2020, 09:21
Шахраї продають фальшиву вакцину від коронавірусу – Європол

За даними Європолу, шахраї вже почали пропонувати "вакцину від коронавірусу" онлайн, при цьому подібні фальшиві препарати можуть бути небезпечними для здоров'я людини.

Джерело: директорка Європейського поліцейського управління Катрін де Болль, яку цитує DW

Деталі: На тлі початку масової вакцинації у країнах ЄС в інтернеті активізувались шахраї, які пропонують придбати у них речовини, які нібито є вакциною від Covid-19. У Європолі попередили, що той, хто вирішить купити таку "вакцину" у шахраїв, ризикує не лише втратити свої гроші а й здоров'я.

Пряма мова: "Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, авжеж, може мати серйозну шкоду для здоров'я".

Додатково: Європол вже повідомив про підозрілі "продажі" державам-членам Євросоюзу та закликав їхніх правоохоронців бути пильними.

Де Болль додала, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, також мають бути готові до спроб викрадення препаратів. Єврпол вже визначив можливі "гарячі точки", в яких можуть бути здійснені подібні злочини.

Нагадаємо: В країни ЄС в неділю почалася масова вакцинація населення від COVID-19. Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі. Її виробляють в північній частині Бельгії. Препарат вантажівками доставляють до всіх країн-членів.

Теми: вакцинаціяЄСЄвропа
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