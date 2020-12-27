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Мошенники продают фальшивую вакцину от коронавируса – Европол

Воскресенье, 27 декабря 2020, 09:21
Мошенники продают фальшивую вакцину от коронавируса – Европол

По данным Европола, мошенники уже начали предлагать "вакцину от коронавируса" онлайн, при этом подобные фальшивые препараты могут быть опасными для здоровья человека.

Источник: директор Европейского полицейского управления Катрин де Болл, которую цитирует DW

Детали: На фоне начала массовой вакцинации в странах ЕС в интернете активизировались мошенники, которые предлагают приобрести у них вещества, которые якобы являются вакциной от Covid-19. В Европоле предупредили, что тот, кто решит купить такую ​​"вакцину" у мошенников, рискует не только потерять свои деньги, но и здоровье.

Прямая речь: "Если человек станет жертвой подобного мошенничества, это, конечно, может иметь серьезный вред для здоровья".

Дополнительно: Европол уже сообщил о подозрительных "продажах" государствам-членам Евросоюза и призвал их правоохранительные органы быть бдительными.

Де Болл добавила, что государственные ведомства, которые занимаются хранением и транспортировкой вакцины, также должны быть готовы к попыткам воровства препаратов. Еврпол уже определил возможные "горячие точки", в которых могут быть совершены подобные преступления.

Напомним: В странах ЕС в воскресенье началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса является первым препаратом, который был одобрен в Европейском Союзе. Ее производят в Бельгии. Препарат грузовиками доставляют во все страны-члены.

Темы: вакцинацияЕСЕвропа
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