Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: у Польщі розпочалася вакцинація

Неділя, 27 грудня 2020, 10:30
Коронавірус: у Польщі розпочалася вакцинація
Фото: PAP

У Польщі в неділю вранці розпочалося щеплення проти коронавірусу, першою в країні вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську.

Джерело: польський медіаресурс TVN24

Деталі: Шпиталь МВС Польщі отримав 375 доз вакцини, друга порція вакцини будет направлена до медустанови 4 січня.

Вакцинація медперсоналу також відбувається в інших медзакладах по всій країні.

За даними голови Агентства матеріальних резервів РП Міхала Кучмеровського, перша партія вакцини компанії Pfizer кількістю 10 тисяч доз буде використана у неділю до 12-ї години дня. Він зазначив, що до кінця грудня Польща отримає ще 300 тисяч доз вакцини. Наступну партію вакцини буде доставлено до 500 лікарень. До кінця січня 2021 року Польща розраховує отримати 1,5 млн доз вакцини.

Нагадаємо: В країни ЄС в неділю почалася масова вакцинація населення від COVID-19. Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі.

Теми: вакцинаціяПольщакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: