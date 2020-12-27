Коронавірус: у Польщі розпочалася вакцинація

У Польщі в неділю вранці розпочалося щеплення проти коронавірусу, першою в країні вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську.

Джерело: польський медіаресурс TVN24

Деталі: Шпиталь МВС Польщі отримав 375 доз вакцини, друга порція вакцини будет направлена до медустанови 4 січня.

Вакцинація медперсоналу також відбувається в інших медзакладах по всій країні.

За даними голови Агентства матеріальних резервів РП Міхала Кучмеровського, перша партія вакцини компанії Pfizer кількістю 10 тисяч доз буде використана у неділю до 12-ї години дня. Він зазначив, що до кінця грудня Польща отримає ще 300 тисяч доз вакцини. Наступну партію вакцини буде доставлено до 500 лікарень. До кінця січня 2021 року Польща розраховує отримати 1,5 млн доз вакцини.

Нагадаємо: В країни ЄС в неділю почалася масова вакцинація населення від COVID-19. Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі.