Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: у Польщі розпочалася вакцинація

Неділя, 27 грудня 2020, 11:30
Фото: PAP

У Польщі в неділю вранці розпочалося щеплення проти коронавірусу, першою в країні вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську.

Джерело: польський медіаресурс TVN24

Деталі: Шпиталь МВС Польщі отримав 375 доз вакцини, друга порція вакцини будет направлена до медустанови 4 січня.

Вакцинація медперсоналу також відбувається в інших медзакладах по всій країні.

За даними голови Агентства матеріальних резервів РП Міхала Кучмеровського, перша партія вакцини компанії Pfizer кількістю 10 тисяч доз буде використана у неділю до 12-ї години дня. Він зазначив, що до кінця грудня Польща отримає ще 300 тисяч доз вакцини. Наступну партію вакцини буде доставлено до 500 лікарень. До кінця січня 2021 року Польща розраховує отримати 1,5 млн доз вакцини.

Нагадаємо: В країни ЄС в неділю почалася масова вакцинація населення від COVID-19. Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі.

Теми: вакцинаціяПольщакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українську ікону, подаровану Лаврову, вивезли з Донбасу через Росію

Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID

Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки

Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли

Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

Усі новини...
вакцинація
Шахраї продають фальшиву вакцину від коронавірусу – Європол
В ЄС починають масову вакцинацію від коронавіруса
У Німеччині почалася вакцинація від коронавірусу
Останні новини
11:30
Коронавірус: у Польщі розпочалася вакцинація
11:12
Українську ікону, подаровану Лаврову, вивезли з Донбасу через Росію
10:56
Олена Зеленська: чоловік не говорив про другий президентський термін
10:21
Шахраї продають фальшиву вакцину від коронавірусу – Європол
09:41
Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID
09:09
Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки
08:51
Опади не зможуть поповнити запаси питної води у Криму – прогноз на 2021 рік
08:26
Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: окупанти тренувалися екстрено починати війну, Путін створює в Білорусі партію
07:28
Окупанти вели вогонь в Донецькій області. Без втрат – ООС
Усі новини...