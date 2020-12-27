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Коронавирус: в Польше началась вакцинация

Воскресенье, 27 декабря 2020, 11:30
Фото: PAP

В Польше в воскресенье утром началась вакцинация против коронавируса, первой в стране прививку сделали старшей медсестре главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алиции Якубовской.

Источник: польский медиаресурс TVN24

Детали: Госпиталь МВД Польши получил 375 доз вакцины, вторая порция вакцины будет направлена в медучреждение 4 января.

Вакцинация медперсонала также происходит в других медучреждениях по всей стране.

По данным председателя Агентства материальных резервов РП Михала Кучмеровського, первая партия вакцины компании Pfizer количеством 10 тысяч доз будет использована в воскресенье до 12 часов дня. Он отметил, что до конца декабря Польша получит еще 300 тысяч доз вакцины. Следующую партию вакцины доставят в 500 больниц. К концу января 2021 года Польша рассчитывает получить 1,5 млн доз вакцины.

Напомним: В странах ЕС в воскресенье началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса является первым препаратом, который был одобрен в Европейском Союзе.

Темы: вакцинацияПольшакоронавирус


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