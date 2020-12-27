Київ залишається лідером з поширення Covid-19
У Києві протягом суботи виявили 718 хворих на коронавірус, це найвищий показник серед усіх регіонів України.
Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка
Деталі: 26 грудня у столиці від коронавірусу померли 15 заражених. Усього за період пандемії в Києві зафіксували 1844 летальних випадки від вірусу.
Протягом доби захворювання виявили у:
- 398 жінок віком від 19 до 85 років
- 266 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв
- 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 19 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
При цьому одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.
Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі — 57 випадків".
Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
В Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19
Нагадаємо: Протягом суботи, 26 грудня, в Україні виявили ще 6113 випадків Covid-19, при цьому хвороба забрала життя 72 заражених.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях