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Київ залишається лідером з поширення Covid-19

Неділя, 27 грудня 2020, 10:53
Київ залишається лідером з поширення Covid-19
Фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві протягом суботи виявили 718 хворих на коронавірус, це найвищий показник серед усіх регіонів України.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: 26 грудня у столиці від коронавірусу померли 15 заражених. Усього за період пандемії в Києві зафіксували 1844 летальних випадки від вірусу.

Протягом доби захворювання виявили у:

- 398 жінок віком від 19 до 85 років

- 266 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв

- 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 19 медиків.

До лікарень столиці минулої доби  госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі — 57 випадків".

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

В Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19

Нагадаємо: Протягом суботи, 26 грудня, в Україні виявили ще 6113 випадків Covid-19, при цьому хвороба забрала життя 72 заражених.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусепідемія
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