Киев остается лидером по распространению Covid-19

В Киеве в течение субботы обнаружили 718 больных коронавирусом, это самый высокий показатель среди всех регионов Украины.

Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко

Детали: 26 декабря в столице от коронавируса скончались 15 зараженных. Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 1844 летальных случая от вируса.

В течение суток заболевания обнаружили у:

- 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет,

- 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,

- 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 19 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

При этом выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 272, в Днепровском - 161 и в Деснянском районе - 57 случаев".

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире – динамика пандемии в инфографике УП

В Украине утвердили план вакцинации населения против COVID-19

Напомним: В течение субботы, 26 декабря, в Украине обнаружили еще 6113 случаев Covid-19, при этом болезнь унесла жизни 72 зараженных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях