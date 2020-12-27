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Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту – ДСНС

Неділя, 27 грудня 2020, 16:20

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди в Україні, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

По Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг".  

Детальніше про погоду на понеділок і вівторок читайте тут.

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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