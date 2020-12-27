Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту – ДСНС
Неділя, 27 грудня 2020, 15:20
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди в Україні, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).
По Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг".
Детальніше про погоду на понеділок і вівторок читайте тут.
Українська правда