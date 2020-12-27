Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ухудшение погоды может осложнить движение транспорта – ГСЧС

Воскресенье, 27 декабря 2020, 16:20

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды в Украине, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Источник: ГСЧС

Дословно: "28 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

По Киевской области 28 декабря утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".

Подробнее о погоде на понедельник и вторник читайте здесь.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Львовщине запускают систему автофиксации нарушений ПДД

фотоЭкс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву

Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли с Донбасса через Россию

Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID

Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях

Коронавирус: 6113 новых заражений, 72 человека умерли

Все новости...
погода
Начало недели будет ветреным, с мокрым снегом и дождем
На выходные в Украине прогнозируют дождь, снег и гололед
Погода: на Украину надвигается "теплый" антициклон
Последние новости
16:30
В Польше первые вакцины получили медики
16:20
Ухудшение погоды может осложнить движение транспорта – ГСЧС
16:07
Оман открывает границы с 29 декабря
16:05
Китай может стать первой экономикой мира на 5 лет раньше, чем ожидалось
15:51
фотоВ древних Помпеях нашли хорошо сохранившийся прилавок бара с фресками
15:42
Помощь в "Дії": выплачено 2,8 млрд для 354 тысяч получателей
15:13
фото, видеоСиловики на границе изъяли у укринца холодное оружие с маркировкой ФСБ
14:34
фотоПремьер Чехии вакцинировался от коронавируса в прямом эфире
14:29
Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID — Шмыгаль
14:16
У Путина сообщили о "припавшей" экономике РФ
Все новости...