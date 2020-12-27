Ухудшение погоды может осложнить движение транспорта – ГСЧС
Воскресенье, 27 декабря 2020, 16:20
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды в Украине, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Источник: ГСЧС
Дословно: "28 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).
По Киевской области 28 декабря утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".
Подробнее о погоде на понедельник и вторник читайте здесь.
Украинская правда