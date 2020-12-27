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Ухудшение погоды может осложнить движение транспорта – ГСЧС

Воскресенье, 27 декабря 2020, 15:20
Ухудшение погоды может осложнить движение транспорта – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды в Украине, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Источник: ГСЧС

Дословно: "28 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

По Киевской области 28 декабря утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".

Подробнее о погоде на понедельник и вторник читайте здесь.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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