В Україні зайнято 38% ліжок для хворих на COVID-19 – МОЗ

В середньому по Україні завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на COVID-19 або з підозрою на цю хворобу становить 38,4%.

Джерело: дані МОЗ станом на 27 грудня

Деталі: Найбільша завантаженість ліжок – у Миколаївській області (61,5%). На другому місці Одеська область – 52,1%.

В інших областях завантаженість не перевищує 50%.

У Києві хворими з підтвердженим коронавірусом або з підозрою зайнято 45,3% відведених для цього ліжок.

Що передувало: 26 грудня головний державний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем.