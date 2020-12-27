В Україні зайнято 38% ліжок для хворих на COVID-19 – МОЗ
Неділя, 27 грудня 2020, 17:38
В середньому по Україні завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на COVID-19 або з підозрою на цю хворобу становить 38,4%.
Джерело: дані МОЗ станом на 27 грудня
Деталі: Найбільша завантаженість ліжок – у Миколаївській області (61,5%). На другому місці Одеська область – 52,1%.
В інших областях завантаженість не перевищує 50%.
У Києві хворими з підтвердженим коронавірусом або з підозрою зайнято 45,3% відведених для цього ліжок.
Що передувало: 26 грудня головний державний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем.
Українська правда