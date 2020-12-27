В Украине занято 38% коек для больных COVID-19 – Минздрав
Воскресенье, 27 декабря 2020, 18:38
В среднем по Украине загруженность коек в больницах первой волны для больных COVID-19 или с подозрением на эту болезнь составляет 38,4%.
Источник: данные Минздрава по состоянию на 27 декабря
Детали: Самая большая загруженность коек – в Николаевской области (61,5%). На втором месте Одесская область – 52,1%.
В других областях загруженность не превышает 50%.
В Киеве больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением занято 45,3% отведенных для этого коек.
Что предшествовало: 26 декабря главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заверил, что более 70% всех коек, выделенных под лечение больных COVID-19, обеспечены кислородом.
Украинская правда