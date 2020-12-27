У Києві після місяців хвороби від коронавірусу помер завідувач реанімації

У Києві від COVID-19 помер завідувач інфекційної реанімації 5 лікарні Олександр Артемов.

Джерело: лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в Facebook

фото з Facebook Голубовської

Дослівно: "Олександр Євгенович Артемов... Наш незмінний багатолітній завідувач інфекційної реанімації спочатку в Олександрівській лікарні, потім – у 9 лікарні, останні роки – 5 лікарня міста Києва".

"Ковід, 60 днів тільки реанімації".

Що передувало: Станом на 12 листопада було відомо про 236 смертей медиків від COVID-19, яким вони інфікувалися на роботі. При цьому повні виплати отримали лише члени 21 родини померлих медиків – 1,57 млн грн на кожну сім’ю.