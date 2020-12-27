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В Киеве после месяцев болезни от коронавируса умер заведующий реанимацией

Воскресенье, 27 декабря 2020, 19:01

В Киеве от COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимацией 5 больницы Александр Артемов.

Источник: врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook

 
фото с Facebook Голубовской

Дословно: "Александр Евгеньевич Артемов... Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9 больнице, последние годы – 5 больница города Киева".

"Ковид, 60 дней только реанимации".

Что предшествовало: По состоянию на 12 ноября было известно о 236 смертях медиков от COVID-19, которым они заразились на работе. При этом полные выплаты получили только члены 21 семья умерших медиков - 1,57 млн грн на каждую семью.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевмедицина


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