В Киеве после месяцев болезни от коронавируса умер заведующий реанимацией

В Киеве от COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимацией 5 больницы Александр Артемов.

Источник: врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook

фото с Facebook Голубовской

Дословно: "Александр Евгеньевич Артемов... Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9 больнице, последние годы – 5 больница города Киева".

"Ковид, 60 дней только реанимации".

Что предшествовало: По состоянию на 12 ноября было известно о 236 смертях медиков от COVID-19, которым они заразились на работе. При этом полные выплаты получили только члены 21 семья умерших медиков - 1,57 млн грн на каждую семью.