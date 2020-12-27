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Росія обіцяє Білорусі вакцину від коронавірусу на початку 2021 року

Неділя, 27 грудня 2020, 23:29
МОЗ РФ

Перша партія російської вакцини "Спутник V" надійде до Білорусі на початку 2021 року.

Джерело: посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев у програмі "Тиждень" на білоруському телеканалі СТВ, повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "Незабаром, на початку року, перша партія вакцини надійде в республіку для вакцинації".

"Ми вдячні за професійну оцінку, яку дали санітарні лікарі Республіки Білорусь, оцінивши ефективність і успішність проведення експериментального циклу по апробації вакцини, який показав, що її можна виробляти спільно".

Що передувало: Міністерство охорони здоров'я Білорусі видало реєстраційне посвідчення на російську вакцину "Спутник V". Після цього вона може бути допущена до реалізації та медичного застосування на території країни.

Раніше Білорусь стала першою країною, яка взяла участь у клінічних випробуваннях вакцини "Спутник V".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і надалі скептично налаштований до коронавірусного захворювання та не планує отримувати щеплення від COVID-19.

Теми: БілорусьРосіявакцинаціякоронавірус


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