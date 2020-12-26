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Лукашенко не планує вакцинуватись від коронавірусу

Субота, 26 грудня 2020, 02:39
Лукашенко не планує вакцинуватись від коронавірусу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і надалі скептично налаштований до коронавірусного захворювання та не планує отримувати щеплення від COVID-19.

Джерело: "Радіо свобода"

Пряма мова: "Я вакцинуватися, робити щеплення не буду".

Деталі: Відповідну заяву Лукашенко зробив під час візиту до дитячої інфекційної клінічної лікарні Мінська. 

Водночас, він публічно заявив, що відносить себе до категорії скептиків. 

Хоча особисто він не планує вакцинуватись, проте стверджує, що навесні у країні планують вакцинувати 1,2 мільйона людей, а "можливо, і два мільйони, залежно від того, як люди підуть на це". 

Що передувало: Повідомлялось, що російську вакцину проти коронавіруса "Супутник V" зареєстрували в Білорусі - з січня там почнуть вакцинацію від COVID-19. Лукашенко також заявив, що Білорусі на створення своєї вакцини від коронавірусу знадобиться 5 мільйонів рублів.

Нагадаємо: 

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше публічно дотривувався позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він стверджував, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Пізніше він заявив, що перехворів безсимптомно. 
  • Водночас, у світі ще більше лідерів публічно вакцинуються від коронавірусу. Зокрема, це зробив новообраний президент США Джо Байден.

"Українська правда" у Threads

Теми: Лукашенкокоронавірус
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