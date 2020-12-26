Лукашенко не планує вакцинуватись від коронавірусу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і надалі скептично налаштований до коронавірусного захворювання та не планує отримувати щеплення від COVID-19.

Джерело: "Радіо свобода"

Пряма мова: "Я вакцинуватися, робити щеплення не буду".

Деталі: Відповідну заяву Лукашенко зробив під час візиту до дитячої інфекційної клінічної лікарні Мінська.

Водночас, він публічно заявив, що відносить себе до категорії скептиків.

Хоча особисто він не планує вакцинуватись, проте стверджує, що навесні у країні планують вакцинувати 1,2 мільйона людей, а "можливо, і два мільйони, залежно від того, як люди підуть на це".

Що передувало: Повідомлялось, що російську вакцину проти коронавіруса "Супутник V" зареєстрували в Білорусі - з січня там почнуть вакцинацію від COVID-19. Лукашенко також заявив, що Білорусі на створення своєї вакцини від коронавірусу знадобиться 5 мільйонів рублів.

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