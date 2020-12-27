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Россия обещает Беларуси вакцину от коронавируса в начале 2021 года

Воскресенье, 27 декабря 2020, 22:29
Россия обещает Беларуси вакцину от коронавируса в начале 2021 года
Минздрав РФ

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года.

Источник: посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Неделя" на белорусском телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА

Прямая речь: "Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации".

"Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно".

Что предшествовало: Министерство здравоохранения Беларуси выдало регистрационное удостоверение на российскую вакцину "Спутник V". После этого она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории страны.

Ранее Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и в дальнейшем скептически настроен к коронавирусному заболеванию и не планирует получать прививку от COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcиявакцинациякоронавирус
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