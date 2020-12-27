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Україна шоста в Європі за темпами поширення коронавірусу

Неділя, 27 грудня 2020, 23:30
Україна шоста в Європі за темпами поширення коронавірусу

Станом на 27 грудня в країнах Європи діагностували 132 тисячі нових заражень COVID-19, зокрема, 6113 в Україні. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 15-му місці.

 
Статистика за 26 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 81 мільйон випадків зараження коронавірусом, 57 мільйонів хворих вилікувалися, 1 771 096 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Що передувало: Протягом суботи, 26 грудня, в Україні виявили ще 6113 випадків COVID-19, при цьому хвороба забрала життя 72 заражених.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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