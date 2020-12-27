Украина шестая в Европе по темпам распространения коронавируса

По состоянию на 27 декабря в странах Европы диагностировали 132 тысячи новых заражений COVID-19, в частности, 6113 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Франция и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.

Статистика за 26 декабря

Сейчас в мире диагностировано 81 миллион случаев заражения коронавирусом, 57 миллионов больных вылечились, 1 771 096 пациента с COVID-19 умерли.

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Что предшествовало: В течение субботы, 26 декабря, в Украине обнаружили еще 6113 случаев COVID-19, при этом болезнь унесла жизни 72 зараженных.

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