Силовики Лукашенка в 11-й раз затримали 63-річну активістку

У 141-й день протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенко в Білорусі пройшли стихійні акції, затримано більше 20 осіб, в тому числі 63-річну активістку з Бреста.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Радіо Свобода

Важливо знати: Це був перший раз з початку протестів, коли недільну акцію не анонсували в соцмережах.

Деталі: Невеликі акції протесту пройшли в різних районах Мінська. Також акції пройшли біля станцій метро "Пушкінська", де зустрілися дві колони протестувальників, і "Спортивна", біля Мінського велозаводу, на вулицях Максима Богдановича, Янки Мавра, Рози Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловської, Логойському тракті.

Акції пройшли також в інших населених пунктах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могильові, у декількох селищах Мінської області.

У Бресті на вулиці Радянській була затримана 63-річна активістка Олена Гнаук. Зараз вона знаходиться в Ленінському РВВС. Це 11-те затримання пенсіонерки за останні чотири місяці. Останній раз Гнаук "закрили" на три доби, коли вона прийшла з передачею в СІЗО, повідомляє "Белсат".

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