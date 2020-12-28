Силовики Лукашенка в 11-й раз затримали 63-річну активістку
У 141-й день протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенко в Білорусі пройшли стихійні акції, затримано більше 20 осіб, в тому числі 63-річну активістку з Бреста.
Джерело: правозахисний центр "Весна". Радіо Свобода
Важливо знати: Це був перший раз з початку протестів, коли недільну акцію не анонсували в соцмережах.
Деталі: Невеликі акції протесту пройшли в різних районах Мінська. Також акції пройшли біля станцій метро "Пушкінська", де зустрілися дві колони протестувальників, і "Спортивна", біля Мінського велозаводу, на вулицях Максима Богдановича, Янки Мавра, Рози Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловської, Логойському тракті.
Акції пройшли також в інших населених пунктах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могильові, у декількох селищах Мінської області.
У Бресті на вулиці Радянській була затримана 63-річна активістка Олена Гнаук. Зараз вона знаходиться в Ленінському РВВС. Це 11-те затримання пенсіонерки за останні чотири місяці. Останній раз Гнаук "закрили" на три доби, коли вона прийшла з передачею в СІЗО, повідомляє "Белсат".
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Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
- Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.