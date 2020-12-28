Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики Лукашенка в 11-й раз затримали 63-річну активістку

Понеділок, 28 грудня 2020, 03:40
Силовики Лукашенка в 11-й раз затримали 63-річну активістку
На фото - 63-річна активістка Олена Гнаук з Бресту

У 141-й день протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенко в Білорусі пройшли стихійні акції, затримано більше 20 осіб, в тому числі 63-річну активістку з Бреста.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Радіо Свобода

Важливо знати: Це був перший раз з початку протестів, коли недільну акцію не анонсували в соцмережах.

Деталі: Невеликі акції протесту пройшли в різних районах Мінська. Також акції пройшли біля станцій метро "Пушкінська", де зустрілися дві колони протестувальників, і "Спортивна", біля Мінського велозаводу, на вулицях Максима Богдановича, Янки Мавра, Рози Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловської, Логойському тракті.

Акції пройшли також в інших населених пунктах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могильові, у декількох селищах Мінської області.

У Бресті на вулиці Радянській була затримана 63-річна активістка Олена Гнаук. Зараз вона знаходиться в Ленінському РВВС. Це 11-те затримання пенсіонерки за останні чотири місяці. Останній раз Гнаук "закрили" на три доби, коли вона прийшла з передачею в СІЗО, повідомляє "Белсат".

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
Усі новини...
Реклама: