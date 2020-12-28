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Силовики Лукашенко в 11 раз задержали 63-летнею активистку

Понедельник, 28 декабря 2020, 04:40
На фото - 63-летняя активистка Елена Гнаук с Бреста

В 141-й день протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси прошли стихийные акции, задержаны более 20 человек, в том числе 63-летняя активистка из Бреста.

Источник: правозащитный центр "Весна". Радио Свобода

Важно знать: Это был первый раз с начала протестов, когда воскресную акцию не анонсировали в соцсетях.

Детали:Небольшие акции протеста прошли в разных районах Минска. Также акции прошли возле станций метро "Пушкинская", где встретились две колонны протестующих, и "Спортивная", возле Минского велозавода, на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловской, Логойском тракте.

Акции прошли также в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах, Гомеле, Гродно, Жодино, Заславле, Кобрине, Лиде, Могилеве, в нескольких поселках Минской области.

В Бресте на ул. Советской была задержана 63-летняя активистка Елена Гнаук. Сейчас она находится в Ленинском РОВД. Это 11-е задержание пенсионерки за последние четыре месяца. Последний раз Гнаук "закрыли" на трое суток, когда она пришла с передачей в СИЗО, сообщает "Белсат".

Справка: После президентских выборов 9 августа протестующие продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов. Уже почти два месяца воскресные митинги проходят в новом формате – участники собираются на местные марши во дворах и районах.

Темы: Беларусь


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