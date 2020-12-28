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В світі діагностовано 81 мільйон випадків зараження COVID, 57 мільйонів хворих вже вилікувалися

Понеділок, 28 грудня 2020, 06:08

Станом на 26 грудня в світі за добу діагностували понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 7041 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 410 102 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 132 620 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 15-му місці.

 
Статистика за 26 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 81 мільйон випадків зараження коронавірусом, 57 мільйонів хворих вилікувалися, 1 771 884 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Що передувало: Протягом суботи, 26 грудня, в Україні виявили ще 6113 випадків COVID-19, при цьому хвороба забрала життя 72 заражених.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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