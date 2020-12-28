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В мире диагностировано 81 миллион случаев заражения коронавирусом, 57 миллионов больных уже вылечились

Понедельник, 28 декабря 2020, 06:08

По состоянию на 26 декабря в мире за сутки диагностировали более 400 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 7041 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 410 102 новых случаев заражения коронавирусом, в частности,132 620 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Франция и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.

 
Статистика за 26 грудня

Сейчас в мире диагностировано 81 миллион случаев заражения коронавирусом, 57 миллионов больных вылечились, 1 771 096 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Что предшествовало: В течение субботы, 26 декабря, в Украине обнаружили еще 6113 случаев COVID-19, при этом болезнь унесла жизни 72 зараженных.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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