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Росія на Донбасі здійснила 6 обстрілів. Без втрат

Понеділок, 28 грудня 2020, 07:47

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 6 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Зафіксовано проліт БпЛА.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 обстрілів та один проліт БпЛА. Всі сім порушень були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїна швидко доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів. 

З міномету 82-го калібру та  стрілецької зброї противник здійснив обстріл і неподалік Лебединського, а біля  Мар’їнки - вів вогонь зі   стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Авдіївка, противник відкривав вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але вмілі й оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у  відповідь".

Деталі: Від початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню — противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Теми: ООС


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