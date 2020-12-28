Россия на Донбассе осуществила 6 обстрелов. Без потерь

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям ООС. Зафиксировано пролет БПЛА.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА. Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирования. Воина быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

С миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

В нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками Украинской защитники открыли огонь".

Детали: С начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь наши воины не раскрывали.