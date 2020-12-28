Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 заражень

В Україні минулої доби зафіксували 4 385 нових випадків COVID-19, 75 летальних випадків і 7 191 одужання.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник".

Деталі: Минулої доби: госпіталізовано – 1 588 осіб; 75 померли, одужала 7 191 особа.

Здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 030 374 особи; одужало – 665 729 осіб; летальних випадків – 17 849; проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Що передувало: Протягом суботи 26 грудня в Україні виявили 6113 випадків Covid-19, при цьому хвороба забрала життя 72 заражених.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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