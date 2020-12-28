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Лукашенко призначив дату Всебілоруських народних зборів

Понеділок, 28 грудня 2020, 10:07
Лукашенко призначив дату Всебілоруських народних зборів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Всебілоруські народні збори відбудуться 11 і 12 лютого.

Джерело: телеграм-канал "Пул Первого", "Радыё Свабода"

Деталі: Всебілоруські народні збори (подібні до з'їздів КПРС - ред.) - це загальні збори представників уряду Білорусі, керівників підприємств та представників інших галузей економіки. Традиційно проводяться кожні п'ять років перед черговими президентськими виборами. Але в 2020 році до виборів цього не сталося.

На початку грудня Лукашенко запропонував зробити Всебілоруські народні збори конституційним органом. На думку аналітиків, таким кроком Лукашенко може формально покинути пост президента, але залишитися головою Всебілоруських зборів.

Нагадаємо: Лукашенко обіцяв перерозподіл владних повноважень і "красиву демократичну схему", яку мають затвердити Всебілоруські народні збори.

27 грудня - у 141-й день протестів проти самопроголошеного президента Лукашенка - в різних районах Мінська пройшли локальні акції, було затримано більше 20 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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