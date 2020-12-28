Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля.
Источник: телеграм-канал "Пул Первого", "Радыё Свабода"
Детали: Всебелорусское народное собрание (подобное съездам КПСС – ред.) - это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Традиционно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами. Но в 2020 году до выборов этого не произошло.
В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. По мнению аналитиков, таким шагом Лукашенко может формально покинуть пост президента, но остаться главой или председателем Всебелорусского собрания.
Напомним: Лукашенко обещал перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему", которую должно утвердить Всебелорусское народное собрание.
27 декабря - в 141-й день протестов против самопровозглашенного президента Лукашенко - в разных районах Минска прошли локальные акции, были задержаны более 20 человек.