Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля.

Источник: телеграм-канал "Пул Первого", "Радыё Свабода"

Детали: Всебелорусское народное собрание (подобное съездам КПСС – ред.) - это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Традиционно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами. Но в 2020 году до выборов этого не произошло.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. По мнению аналитиков, таким шагом Лукашенко может формально покинуть пост президента, но остаться главой или председателем Всебелорусского собрания.

Напомним: Лукашенко обещал перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему", которую должно утвердить Всебелорусское народное собрание.