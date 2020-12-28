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Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

Понедельник, 28 декабря 2020, 10:07
Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля.

Источник: телеграм-канал "Пул Первого", "Радыё Свабода"

Детали: Всебелорусское народное собрание (подобное съездам КПСС – ред.) - это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Традиционно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами. Но в 2020 году до выборов этого не произошло.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. По мнению аналитиков, таким шагом Лукашенко может формально покинуть пост президента, но остаться главой или председателем Всебелорусского собрания.

Напомним: Лукашенко обещал перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему", которую должно утвердить Всебелорусское народное собрание.

27 декабря - в 141-й день протестов против самопровозглашенного президента Лукашенко - в разных районах Минска прошли локальные акции, были задержаны более 20 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
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