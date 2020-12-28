Азербайджан заявив про загибель свого військового у Нагірному Карабаху

Міністерство оборони Азербайджану заявило про загибель свого військового у Нагірному Карабаху в результаті нападу вірменської сторони.

Про це міністерство повідомило у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"27 грудня близько 15:30 незаконне вірменське озброєне угрупування чи загін із 6 осіб з вірменських збройних сил, що залишились на території, напав на підрозділи азербайджанської армії в напрямку села Агдам (Акаку). В результаті нападу загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдат Ганбарі Ельмір Раїль, а солдат Алієв Емін Сулейман отримав поранення", - заявили в міністерстві.

Азербайджан заявив, що "в результаті вжитих заходів всі шість членів незаконного вірменського збройного угруповання були знищені".

Відповідаючи на запитання про повідомлення у ЗМІ в неділю про можливу сутичку в регіоні, вірменська влада заявила, що таких інцидентів не було.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.

У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

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