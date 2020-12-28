Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Азербайджан заявив про загибель свого військового у Нагірному Карабаху

Понеділок, 28 грудня 2020, 11:37

Міністерство оборони Азербайджану заявило про загибель свого військового у Нагірному Карабаху в результаті нападу вірменської сторони. 

Про це міністерство повідомило у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"27 грудня близько 15:30 незаконне вірменське озброєне угрупування чи загін із 6 осіб з вірменських збройних сил, що залишились на території, напав на підрозділи азербайджанської армії в напрямку села Агдам (Акаку). В результаті нападу загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдат Ганбарі Ельмір Раїль, а солдат Алієв Емін Сулейман отримав поранення", - заявили в міністерстві.

Азербайджан заявив, що "в результаті вжитих заходів всі шість членів незаконного вірменського збройного угруповання були знищені".

Відповідаючи на запитання про повідомлення у ЗМІ в неділю про можливу сутичку в регіоні, вірменська влада заявила, що таких інцидентів не було.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії. 

У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Читайте також: Ще більш проросійська Вірменія: як влада Пашиняна пережила поразку у Карабаху

Теми: Нагірний КарабахАзербайджан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоГолова КС не з'явився для вручення підозри, Офіс генпрокурора робить наступний хід

Коронавірус на спаді. Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують

Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 заражень

Кому не потрібен карантин при в'їзді до Польщі – роз'яснення

фотоНа Софійську площу повернули знятий з ялинки капелюх

фото, відеоУ Мінську вперше не анонсували акцію протесту, затриманих небагато

Усі новини...
Нагірний Карабах
Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями у провокаціях
Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації
Вірменія заявила про відновлення наступу Азербайджану в Карабаху
Останні новини
12:12
Коронавірус не скидає обертів у Києві: плюс 851 хворий за добу
11:55
Pfizer на день відклала доставку нової партії вакцини до Іспанії
11:46
Ворог обстріляв Чермалик: поранено бійця ООС
11:45
У Мін'юсті назвали найоригінальніші імена новонароджених 2020 року: Зеленський, Яник, Луна, Імперія
11:37
Азербайджан заявив про загибель свого військового у Нагірному Карабаху
11:34
Суд відкрив провадження щодо банкрутства компанії Гладковського
11:23
МОЗ обіцяє купувати далі ліки від COVID-19 з недоведеною ефективністю, хоча ВООЗ проти
11:16
доповненоГолова КС не з'явився для вручення підозри, Офіс генпрокурора робить наступний хід
11:07
Лукашенко призначив дату Всебілоруських народних зборів
10:48
Курс валют на 28 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...