Азербайджан заявил о гибели своего военного в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели своего военного в Нагорном Карабахе в результате нападения армянской стороны.

Об этом министерство сообщило в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"27 декабря около 15:30 незаконная армянская вооруженная группировка или отряд из шести человек из армянских вооруженных сил, которые остались на территории, напала на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акакий). В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Ганбари Эльмир Раиль, а солдат Алиев Эмин Сулейман получил ранения", - заявили в министерстве.

Азербайджан заявил, что "в результате принятых мер все шесть членов армянской вооруженной группировки были уничтожены".

Отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ в воскресенье о возможном столкновении в регионе, армянская власти заявили, что таких инцидентов не было.

Напомним, в ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

В Армении многие восприняли соглашение как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

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