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Ворог обстріляв Чермалик: поранено бійця ООС

Понеділок, 28 грудня 2020, 10:46
Ворог обстріляв Чермалик: поранено бійця ООС
ілюстративне фото

В результаті ворожого вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил поблизу Чермалика на Донбасі український військовослужбовець отримав поранення.

Джерело: сторінка Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно: "28 грудня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик.

Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу лікарів".

Деталі: Зазначається, що про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо: Минулої доби 27 грудня збройні формування Російської Федерації на Донбасі 6 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Зафіксовано проліт БпЛА.

Українська правда

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Теми: війнаДонбастероризм
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