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Враг обстрелял Чермалык: ранен боец ООС

Понедельник, 28 декабря 2020, 11:46
иллюстративное фото

В результате вражеского огня в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи Чермалык на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения.

Источник: страница Оперативно-тактической группировки "Схід" в Facebook

Дословно: "28 декабря российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык.

Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно оказана квалифицированная помощь врачей".

Детали: Отмечается, что о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним: За прошедшие сутки 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям ООС. Зафиксирован пролет БПЛА.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасстерроризм


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