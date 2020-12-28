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Іран наполягає, що Україні передали остаточний звіт щодо збитого літака МАУ

Понеділок, 28 грудня 2020, 14:49

Тегеран наполягає, що Україна отримала інформацію про остаточний технічний звіт щодо катастрофи літака МАУ.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іранське агентство IRNA.

"У відповідь на заяви з боку України про те, що вона не отримувала звіту щодо авіакатастрофи, Хатібзаде спочатку висловив співчуття родинам загиблих, а потім заявив, що Організація цивільної авіації Ірану як орган, що відповідає за технічні питання, представила онлайн відеозвіт про катастрофу літака МАУ для України та інших сторін", - йдеться у повідомленні.

Цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна досі не отримала від Ірану фінальний технічний звіт про катастрофу літака МАУ.

Іранське агентство Tasnim  раніше повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про січневу авіакатастрофу українського пасажирського літака МАУ під Тегераном посадовцям інших країн, чиї громадяни постраждали у збитті літака.

Наступного дня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заперечив, що Іран передав фінальний технічний звіт.

Як відомо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранкатастрофа МАУ в Ірані
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