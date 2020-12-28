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Иран настаивает, что Украине передали окончательный отчет о сбитом самолете МАУ

Понедельник, 28 декабря 2020, 15:49

Тегеран настаивает, что Украина получила информацию об окончательном техническом отчете по катастрофе самолета МАУ.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"В ответ на заявления со стороны Украины о том, что она не получала отчета по авиакатастрофе, Хатибзаде сначала выразил соболезнования семьям погибших, а затем заявил, что Организация гражданской авиации Ирана как орган, отвечающий за технические вопросы, представила онлайн видеоотчет о катастрофе самолета МАУ для Украины и других сторон", - говорится в сообщении.

На этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина до сих пор не получила от Ирана финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ.

Иранское агентство Tasnim ранее сообщило, что Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о январской авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном должностным лицам других стран, чьи граждане пострадали при катастрофе самолета.

На следующий день заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин опроверг, что Иран передал финальный технический отчет.

Как известно, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране


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