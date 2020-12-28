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Винищувачі НАТО протягом року 350 разів перехоплювали російські літаки

Понеділок, 28 грудня 2020, 16:25

Військово-повітряні сили НАТО в Європі в 2020 році понад 400 разів перехоплювали невідомі літаки, що наближалися до повітряного простору Північноатлантичного союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", така інформація розміщена на сайті НАТО.

Майже 90 відсотків цих вильотів - близько 350 - були викликані польотами російської військової авіації. Це помірне збільшення в порівнянні з 2019 роком, відзначили в Альянсі.

Російські військові літаки часто залишають вимкненим транспондер, який вказує їх місце розташування і висоту, не подають план польоту або не зв'язуються з авіадиспетчерами, що становить потенційну небезпеку для цивільних авіалайнерів.

"В останні роки ми спостерігаємо підвищений рівень російської військової авіації поблизу кордонів Північноатлантичного союзу. Ми завжди пильні. Винищувачі НАТО несуть цілодобове чергування, готові злетіти в повітря в разі підозрілих або несподіваних польотів поблизу повітряного простору наших союзників", - сказала офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

По всій Європі близько 40 радарів повітряного спостереження та вузлів інформації і близько 60 літаків НАТО знаходяться на чергуванні 24 години на добу, 7 днів на тиждень в якості сил швидкого реагування для літаків, що зазнають лиха або порушують міжнародні правила польотів поблизу повітряного простору Північноатлантичного союзу.

НАТО виконує місію повітряної поліції в країнах Балтії в Естонії, Латвії та Литві. НАТО також забезпечує охорону повітряної поліції для союзників на Західних Балканах, у яких немає власних винищувачів: Албанія, Словенія і Чорногорія.

Також ведуться переговори про поширення охоплення повітряної поліції на Північну Македонію. Союзники також допомогли контролювати небо Румунії, Болгарії та Ісландії в 2020 році.

У НАТО є два центри повітряних операцій - один в Німеччині, що охоплює північну Європу, і один в Іспанії, що охоплює південь, - які контролюють всі повітряні перевезення по Європі.

Теми: НАТОРосія


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