Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Истребители НАТО в течение года 350 раз перехватывали российские самолеты

Понедельник, 28 декабря 2020, 15:25

Военно-воздушные силы НАТО в Европе в 2020 году более 400 раз перехватывали неизвестные самолеты, приближающиеся к воздушному пространству Североатлантического союза.

Как сообщает "Европейская правда", такая информация размещена на сайте НАТО.

Почти 90 процентов этих вылетов - около 350 - были вызваны полетами российской военной авиации. Это умеренное увеличение по сравнению с 2019 годом, отметили в Альянсе.

Российские военные самолеты часто не передают код транспондера, указывающий их местоположение и высоту, не подают план полета или не связываются с авиадиспетчерами, что представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров.

"В последние годы мы наблюдаем повышенный уровень российской военной авиации вблизи границ Североатлантического союза. Мы всегда бдительны. Истребители НАТО несут круглосуточное дежурство, готовые взлететь в воздух в случае подозрительных или неожиданных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников", - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По всей Европе около 40 радаров воздушного наблюдения и узлов донесения и около 60 самолетов НАТО находятся на дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы служить в качестве сил быстрого реагирования для самолетов, терпящих бедствие или нарушающих международные правила полетов вблизи воздушного пространства Североатлантического союза.

НАТО выполняет миссию воздушной полиции в странах Балтии в Эстонии, Латвии и Литве. НАТО также обеспечивает охрану воздушной полиции для союзников на Западных Балканах, у которых нет собственных истребителей: Албания, Словения и Черногория.

Также ведутся переговоры о распространении охвата воздушной полиции на Северную Македонию. Союзники также помогли контролировать небо Румынии, Болгарии и Исландии в 2020 году.

У НАТО есть два центра воздушных операций - один в Германии, охватывающий северную Европу, и один в Испании, охватывающий юг, - которые контролируют все воздушные перевозки по Европе.

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
НАТО
На Западе уже не ждут прорыва Украины на фронте до холодов и опасаются обвинений – СМИ
Провокации "вагнеровцев" будут расцениваться как действия, поддерживаемые РФ – посол Латвии в НАТО
Инцидент с вертолетами Беларуси: в США заявили, что о 5 статье НАТО речь пока не идет
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: