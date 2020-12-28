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Истребители НАТО в течение года 350 раз перехватывали российские самолеты

Понедельник, 28 декабря 2020, 16:25

Военно-воздушные силы НАТО в Европе в 2020 году более 400 раз перехватывали неизвестные самолеты, приближающиеся к воздушному пространству Североатлантического союза.

Как сообщает "Европейская правда", такая информация размещена на сайте НАТО.

Почти 90 процентов этих вылетов - около 350 - были вызваны полетами российской военной авиации. Это умеренное увеличение по сравнению с 2019 годом, отметили в Альянсе.

Российские военные самолеты часто не передают код транспондера, указывающий их местоположение и высоту, не подают план полета или не связываются с авиадиспетчерами, что представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров.

"В последние годы мы наблюдаем повышенный уровень российской военной авиации вблизи границ Североатлантического союза. Мы всегда бдительны. Истребители НАТО несут круглосуточное дежурство, готовые взлететь в воздух в случае подозрительных или неожиданных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников", - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По всей Европе около 40 радаров воздушного наблюдения и узлов донесения и около 60 самолетов НАТО находятся на дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы служить в качестве сил быстрого реагирования для самолетов, терпящих бедствие или нарушающих международные правила полетов вблизи воздушного пространства Североатлантического союза.

НАТО выполняет миссию воздушной полиции в странах Балтии в Эстонии, Латвии и Литве. НАТО также обеспечивает охрану воздушной полиции для союзников на Западных Балканах, у которых нет собственных истребителей: Албания, Словения и Черногория.

Также ведутся переговоры о распространении охвата воздушной полиции на Северную Македонию. Союзники также помогли контролировать небо Румынии, Болгарии и Исландии в 2020 году.

У НАТО есть два центра воздушных операций - один в Германии, охватывающий северную Европу, и один в Испании, охватывающий юг, - которые контролируют все воздушные перевозки по Европе.

Темы: НАТОРосcия


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