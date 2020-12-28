Обвал шахти на Луганщині: знайшли тіло гірника

Тіло одного шахтаря знайшли на шахті "Золоте", на якій стався обвал гірничих мас.

Джерело: Відділ комунікації поліції Луганської області

Деталі: Зазначається, що під час обвалу під завалами знаходилися два працівники. Одному з шахтарів вдалося вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим.

Поліція відкрила справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Нагадаємо: В ніч на 28 грудня на шахті "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля", стався обвал гірничих мас.