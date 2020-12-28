Обвал шахти на Луганщині: знайшли тіло гірника
Понеділок, 28 грудня 2020, 16:22
Тіло одного шахтаря знайшли на шахті "Золоте", на якій стався обвал гірничих мас.
Джерело: Відділ комунікації поліції Луганської області
Деталі: Зазначається, що під час обвалу під завалами знаходилися два працівники. Одному з шахтарів вдалося вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим.
Поліція відкрила справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".
Нагадаємо: В ніч на 28 грудня на шахті "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля", стався обвал гірничих мас.
Українська правда