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Обвал шахты на Луганщине: нашли тело горняка

Понедельник, 28 декабря 2020, 16:22
Обвал шахты на Луганщине: нашли тело горняка

Тело одного шахтера нашли на шахте "Золотое", где произошел обвал горных масс.

Источник: Отдел коммуникации полиции Луганской области

Детали: Отмечается, что во время обвала под завалами находились два сотрудника. Одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второго нашли погибшим.

Полиция открыла дело по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Напомним: В ночь на 28 декабря на шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", произошел обвал горных масс.

Украинская правда
Темы: Луганская областьшахты
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