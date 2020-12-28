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Зеленський внесе новий законопроєкт про в'язницю за брехню в декларації

Понеділок, 28 грудня 2020, 17:45

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради новий проєкт закону, що посилює відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, в січні 2021 року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує голову Офісу президента Андрія Єрмака

Пряма мова Єрмака: "Новий законопроект про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства президент подасть у січні 2021 року. Цей законопроект передбачатиме не обмеження волі, а позбавлення її".

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Передісторія: 23 грудня Зеленський підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Він передбачає покарання у вигляді обмеження волі.

Теми: Зеленськийдекларації


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