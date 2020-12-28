Зеленский внесет новый законопроект о тюрьме за ложь в декларации
Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый проект закона, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, в январе 2021 года.
Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует главу Офиса президента Андрея Ермака
Прямая речь Ермака: "Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства президент подаст в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее".
Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е
Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим
Плати штраф и ври дальше: что предлагают в президентском законопроекте по недостоверному декларированию
Предыстория: 23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает наказание в виде ограничения свободы.