Зеленский внесет новый законопроект о тюрьме за ложь в декларации

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый проект закона, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, в январе 2021 года.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует главу Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь Ермака: "Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства президент подаст в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее".

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Предыстория: 23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает наказание в виде ограничения свободы.